تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

الخرطوم 20 أبريل 2023 (وال)- تجددت الاشتباكات اليوم الخميس بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، رغم سريان الهدنة الثانية والتي تنتهي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأفادت التقارير الواردة من السودان عن سماع دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات مدوية في الخرطوم وأماكن أخرى، استمرت طوال الليلة الماضية وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أظهرت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة الدخان وانتشار الحرائق في الخرطوم.

وسُمع إطلاق نار في بحري وتحدث سكان عن اشتباكات عنيفة غربي أم درمان، التي قالوا إن الجيش تحرك إليها لمنع وصول تعزيزات لقوات الدعم السريع.

وقالت قوات الدعم السريع شبه العسكرية إنها أسقطت طائرتين مروحيتين تابعتين للجيش السوداني، بعد أن هاجم الجيش مقاتليها في أم درمان قرب العاصمة الخرطوم صباح الخميس رغم الهدنة المعلنة يوم أمس. (وال)

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