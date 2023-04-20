الليبيون يترقبون حاليًا نتائج تحري هلال شهر شوال

طرابلس 20 أبريل 2023 (وال)- يترقب الليبيون حاليًا نتائج تحري هلال شهر شوال لمعرفة موعد عيد الفطر المبارك.

وأوضحت التوقعات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال في العديد من الدول العربية والإسلامية بما فيها ليبيا.

ورغم عدم وضوح الرؤية إلا إن لجنة رصد الأهلة تواصل عملها بواسطة أجهزة الرصد الحديثة لتحري رؤية هلال شهر شوال، حيث يتراؤون فيه هلال الشهر الجديد بعد غروب الشمس، فإن ثبتت رؤية الهلال بدأو الشهر الجديد، وإن تعذر رؤيته أتمو الشهر الحاضر 30 يوما.

وكانت السعودية وقطر وتركيا والإمارات قد أعلنت أن يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك. (وال)

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