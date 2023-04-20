روساتوم تبدي استعدادها للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع الولايات المتحدة

موسكو 20 أبريل 2023 م ( وال ) قالت شركة الطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة “روساتوم”، أنها على استعداد لمناقشة القضايا في إطار الاتفاقات القائمة بشأن التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع الولايات المتحدة. وأضافت الشركة -في بيان نقلته وكالة أنباء “تاس” الروسية اليوم الخميس- “أبلغنا وزارة الخارجية الروسية باستعدادنا لمناقشة القضايا التي تهم الجانب الأمريكي في إطار الاتفاقيات بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة الولايات المتحدة بشأن التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية”.

الشركة أكدت أن روسيا أوفت دائما بجميع الالتزامات الدولية في مجال عدم الانتشار ومراقبة الصادرات.