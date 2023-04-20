الأرصاد يحذر من رياح نشطة من مساء هذا اليوم على الساحل الممتد من سرت إلى بنغازي.

طرابلس 20 ابريل 2023 م(وال) – حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة من مساء هذا اليوم على الساحل الممتد من سرت إلى بنغازي تصل سرعته إلى (25) عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري أن الساحل من رأس أجدير إلى سرت، تكون السماء مغطاة جزئيا الى كليا بالسحب مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من زوارة الي الخمس، والريح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية ويتحول صباح الغد الي قبلي على سرت تتراوح سرعته مـا بين (05-20) عقدة وتصل مساء اليوم إلى (25) عقدة على ساحل سرت، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.00) متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر (17) مْ ، والرؤية جيدة الى متوسطة بسبب الاتربة العالقة في الجو .

اما الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر تدريجيا على بعض السواحل، والرياح جنوبية شرقية بصفة عامة وتكون اليوم متغيرة الاتجاه الي شمالية شرقية على الساحل الممتد من شحات الي طبرق تتراوح سرعتها ما بين (05-20) عقدة وتصل سرعتها (25) عقدة الى الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر (17) مْ، والرؤية جيدة الى متوسطة بسبب الاتربة العالقة في الجو .

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