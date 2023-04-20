بريطانيا تستأجر قاربا كبيرا لإيواء 500 طالب لجوء

لندن 20 أبريل 2023 م ( وال ) أعلنت بريطانيا أمس الأربعاء أنها استأجرت قارب صندل كبيرا لإيواء نحو 500 طالب لجوء على الساحل الجنوبي لإنكلترا في وقت تسعى فيه المملكة المتحدة إلى خفض تكاليف إقامة المهاجرين الذين يصلون إلى سواحلها.

من جهتها أشارت وزارة الداخلية إلى أن القارب الكبير سيستخدم “في تخفيف الضغط الذي لا يمكن أن يتحمّله نظام اللجوء في المملكة المتحدة وخفض تكاليف دافعي الضرائب الناجمة عن الزيادة الكبيرة في عمليات عبور القناة الإنجليزية “، في إشارة إلى بحر المانش.

وقال وزير الهجرة روبرت جينريك إن “استخدام فنادق ذات تكلفة باهظة لإيواء أولئك الذين يقومون برحلات خطيرة وغير ضرورية يجب أن يتوقّف”، في إشارة إلى عمليات عبور طالبي اللجوء المساحة المائية التي تفصل بين بريطانيا وفرنسا، مضيفاً: “لن نعطي الأولوية لمصالح مهاجرين غير نظاميين على حساب الشعب البريطاني الذي انتخبنا لنخدمه”.

ومنذ العام 2018 عبر نحو 88 ألف شخص القناة التي تعد واحدة من أكثر الممرات المائية نشاطاً، ما جعل نظام اللجوء في المملكة المتحدة تحت وطأة ضغوط تفوق قدرته.

ومنذ شهر ديسمبر الماضي ينتظر أكثر من 160 ألف شخص البت بطلباتهم، وغالبية هؤلاء ينتظرون منذ أكثر من ستة أشهر، وفق أرقام رسمية.