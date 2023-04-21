رئيس الكونغو يأمل تنظيم انتخابات بليبيا تقبلها جميع الأطراف .

باريس 20 ابريل 2023 م (وال) __ أعرب رئيس الكونغو “دينيس ساسو نغيسو” عن أمله ان يتم عقد المؤتمر الشامل للمصالحة الليبية خلال هذا العام ليتوافق ورؤية الاتحاد الافريقي التي تعتبر عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الشامل شرط أساسي لتنظيم انتخابات ذات مصداقية في ليبيا، تقبل نتائجها جميع الأطراف .

جاء ذلك في المقابلة التي أجرتها صحيفة “لوبينيون” الفرنسية في عددها الصادر أمس الأربعاء مع الرئيس الكونغولي .

ووجه الرئيس “نيغوس” المكلف من قبل الاتحاد الأفريقي برئاسة اللجنة رفيعة المستوى بشأن ليبيا المناط بها مهمة تنظيم المؤتمر الشامل للمصالحة الوطنية ، وجه نقدا حادا لما وصفه بـ “الأدوار المضطربة” لجهات دولية لم يسمها في افريقيا ؛ بعدما أدى التدخل العسكري في ليبيا إلى انعكاسات وخيمة على منطقة الساحل الأفريقي بأسره .

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