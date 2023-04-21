وال| عاجل | دار الإفتاء الليبية: الشهادات الواردة الينا عقب بيان شهر شوال مردودة لعدم توفر المعايير والشروط الشرعية لقبول الشهادة فيها.

#وال| عاجل | دار الإفتاء الليبية: الشهادات الواردة إليها من رئيس قسم الشؤون الإدارية بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية عقب بيان شهر شوال مردودة لعدم توفر المعايير والشروط الشرعية لقبول الشهادة فيها.
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
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