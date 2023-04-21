ليبيا نيوز

#وال| عاجل | دار الإفتاء الليبية: الشهادات الواردة الينا عقب بيان شهر شوال مردودة لعدم توفر المعايير والشروط الشرعية لقبول الشهادة فيها.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

#وال| عاجل | دار الإفتاء الليبية: الشهادات الواردة إليها من رئيس قسم الشؤون الإدارية بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية عقب بيان شهر شوال مردودة لعدم توفر المعايير والشروط الشرعية لقبول الشهادة فيها.

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وكالة الأنباء الليبية

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