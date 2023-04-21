عاجل بعض الشهادات أفاد أصحابها برؤية الهلال بعد زمن غروبه

#وال |عاجل | دار الإفتاء: بعض الشهادات أفاد أصحابها برؤية الهلال بعد زمن غروبه وبعضها أفاد بأن قوس الهلال مخالف لما هو عليه في واقع الحال وبعضها لم يجزم بأن ما رأوه هو الهلال