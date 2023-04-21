#وال |عاجل | دار الإفتاء: هذا الأمر يقتضي رد الشهادات وحملها على الوهم والغلط حال كون الشهود ثقات وعلى الكذب حال كونهم غير ذلك
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وكالة الأنباء الليبية
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