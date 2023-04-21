ليبيا نيوز

دار الإفتاء: هذا الأمر يقتضي رد الشهادات

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

#وال |عاجل | دار الإفتاء: هذا الأمر يقتضي رد الشهادات وحملها على الوهم والغلط حال كون الشهود ثقات وعلى الكذب حال كونهم غير ذلك

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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