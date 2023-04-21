وزارة العدل تعلن الافراج عن 1056 نزيلا ممن شملهم قرار العفو بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.

طرابلس 21 أبريل 2023م (وال) ـ أعلنت وزارة العدل الإفراج عن 1056 نزيلا ممن شملهم قرار العفو بمناسبة شهر رمضان وحلول عيد الفطر.

أوضحت وزارة العدل عبر صفحتها على “فيسبوك” أن عملية الافراج عن النزلاء شملت مؤسسات الإصلاح والتأهيل من مختلف المناطق وقد جرت مساء الخميس بمقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل “الجديدة” بحضور وزيرة العدل “حليمة إبراهيم عبد الرحمن”.

وقالت وزيرة العدل في كلمة لها بالمناسبة، ” بمناسبة شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر السعيد وبتوجيهات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية اشرفت وزيرة العدل كرغبة منها على العفو والافراج عن هؤلاء النزلاء”.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة لا تدخر جهدا في العمل على رعاية مصالح النزلاء وحفظ حقوقهم وتقديم كافة الخدمات المطلوبة وفقاً للمعايير المعمول بها محليا ودوليا، منوهة إلى أن المبادرة تعزز وتسهم في توطيد جسور المصارحة والمصالحة ودعم التوافق الاجتماعي والوطني، مثمنة دور الجهات العدلية على جهودها ومساعيها في اتخاذ وتنفيذ هذا العمل.