نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا الصادرة عن المركز الوطني للارصاد اليوم الجمعة .

طرابلس 21 ابريل 2023م ( وال )-أصدر المركز الوطني للارصاد نشرة الاحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة وكانت على النحو التالي .

ملخص : تنخفض درجات الحرارة مع تحسن تدريجي في الرؤية الأفقية على الشمال الغربي بينما ترتفع الحرارة على مناطق وسط ليبيا وأغلب المناطق الشرقية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة بينما تكون جنوبية غربية مثيرة للأتربة على سرت وبعض مناطق الدواخل تتحول يوم السبت إلى شمالية نشطة أحياناً وباردة نسبياً على معظم المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-29)مْ تصل إلى (35)مْ على سرت, وتنخفض يوم السبت على جميع المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية احيانا خاصة على الخليج وسهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 30)مْ، تصل إلى (34)مْ على الخليج.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وتتحول تدريجياً من يوم السبت إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35- 38)مْ, وتسجل تراجع من يوم السبت.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الواحات مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-37)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:40)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:30 .

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