مركز طبرق الطبي يجري خلال الربع الأول من عام ( 2023 ) ( 1383 ) عملية جراحية كبرى.

طبرق 21 أبريل 2023 (وال)- بلغت إحصائية العمليات الكبري بمركز طبرق الطبي خلال الربع الأول من عام 2023 م عدد 1383 عملية جراحية كبرى.

وقال مدير عام مركز طبرق د. فرج الجالى:” إن الفريق الطبي بغرف العمليات الكبرى أجري عدد 1383 عملية جراحية تمثلت في عمليات الجراحة العامة وعددها 361 جراحة المسالك البولية286 عملية جراحة العظام المفاصل عددها 135 عملية جراحة الأنف والأذن والحنجرة 139 عملية جراحة العيون 185 عملية جراحة النساء والولادة 185 عملية جراحة التجميل والحروق 55 عملية جراحة الأوعية الدموية 30 عملية جراحة المخ والأعصاب 29 عملية.

(وال بنغازي) .