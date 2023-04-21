نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم الجمعة .

طرابلس 21 ابريل 2023 (وال)- حذر المركز الوطني للارصاد الجوية قي نشـــــرة الصيـــــد البحري اليوم الجمعة من ريح شلوق الى شرقي نشط الى قوي على الساحل الممتد من شحات الى درنة تصل سرعته ما بين (25-30) عقدة.

** الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة جزيئا بالسحب تتكاثر احيانا.

• الريح براني ويكون شلوق الى بحري على سرت تتراوح سرعته مـا بين (05-20) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.50) متر

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (17) مْ.

• الرؤية جيدة الي متوسطة بسبب إثارة الاتربة

** الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا .

• الريح شلوق الي شرقي تتراوح سرعته ما بين (05-20) عقدة وتصل الى ما بين (25-30) عقدة على الساحل الممتد من شحات الي درنة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (17) مْ.

• الرؤية متوسطة بسبب إثارة الاتربة .

وال..