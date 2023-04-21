( غوتيريش ) يدعو إلى هدنة بالسودان في عيد الفطر .

نيويورك 21 ابريل 2023م ( وال )- دعا الأمين العام للأمم المتحدة ” أنطونيو غوتيريش ” ، أطراف النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام على الأقل بمناسبة عيد الفطر .

جاءت هذه الدعوة بعد اجتماع عقده الاتحاد الإفريقي لبحث الأوضاع المأساوية في السودان ، حيث قتل ما لا يقل عن 270 شخصا وأصيب 2600 آخرون في اشتباكات بين الجيش وقوات “الدعم السريع”​​​​​​​ منذ السبت.

وقال ” غوتيريش ” في مؤتمر صحفي امس ، إن هناك إجماعا قويا على إدانة القتال الدائر في السودان والدعوة إلى وقف الأعمال العدائية .

وأضاف ( كأولوية فورية، أناشد الجهات المتحاربة في السودان وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام على الأقل بمناسبة عيد الفطر ، للسماح للمدنيين المحاصرين في مناطق النزاع بالفرار والتماس العلاج الطبي والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى ) .

وتابع أن جميع أطراف النزاع مسلمون ، ونعيش مناسبة إسلامية مهمة للغاية ، وأعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة لتطبيق وقف إطلاق النار .

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية وقف إطلاق النار في الوقت الحاضر ، معربا عن القلق العميق إزاء الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين والوضع الإنساني المروع .

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