( باتيلي ) في برقية تهنئة بعيد الفطر : الشعب الليبي حريص على طي صفحة المعاناة والانقسام، ويتطلع إلى تدشين فصل جديد من السلام .. دعونا لا نخذلهم .

طرابلس 21 ابريل 2023 (وال)- قدم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” عبد الله باتيلي ” تهانيه لكافة الليبيين و الليبيات داخل البلاد وخارجها، بمناسبة عيد الفطر المبارك ، متمنيًا أن تكون فرحة العيد التي تلي شهر رمضان حافزًا لتعزيز التضامن من أجل السلام والوحدة بين أبناء الشعب الليبي الواحد.

ودعا ” باتيلي ” في تهنئته جميع الفاعلين السياسيين الليبيين، والقادة العسكريين والأمنيين، والأعيان وممثلي المجتمع، والمؤسسات إلى الاجتماع على كلمة سواء، والتحلي بروح التوافق من أجل إرساء مسار واضح وموحد نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار في ليبيا.

وحث الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة جميع الأطراف الليبيين على الاصطفاف خلف مساعي الأمم المتحدة والمسار الشامل للتمكين من إجراء الانتخابات خلال هذا العام .

وقال ” باتيلي ” الشعب الليبي حريص على طي صفحة المعاناة والانقسام، ويتطلع إلى تدشين فصل جديد من السلام والاستقرار والازدهار في وطنهم العزيز .. دعونا لا نخذلهم.

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