سفارة ليبيا بالسودان تعلن إجلاء 83 شخصا من أفراد الجالية الليبية بالخرطوم.

الخرطوم 21 أبريل 2023م (وال) ـ أعلنت السفارة الليبية في السودان، إجلاء 83 من أفراد الجالية الليبية العالقين من في الخرطوم ونقلهم إلى أماكن أكثر أمنا.

وقال سفير ليبيا لدى السودان ” فوزي بومريز” في بيان نشرته السفارة عبر حسابها على “فيسبوك” إن عملية الاجلاء تمت بعد جهود مضنية ومتواصلة وتكللت بنقل أفراد الجالية الليبية وعددهم (83) شخصا من موظفي البعثة الدبلوماسية الليبية في السودان وأسرهم والطلبة الليبيين بالساحة السودانية وموظفي شركة الخطوط الجوية الافريقية وموظفي مصرف الساحل والصحراء.

وأضاف “بومريز” أن أفراد الجالية الليبية وصلوا فجر الجمعة إلى مدينة “بورتسودان” الأمنه تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا، مشيرا إلى انه لم تبقى الا عدد قليل جدا من الليبيين المقيمين في مناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم وأن السفارة تعمل حاليا على الاستعداد لإجلائهم فور إطلاق هدنة جديدة.

وتشهد العاصمة السودانية منذ أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما ترتيب عليه سعي عدة دول لإخراج رعاياها الذين علقوا في مناطق الاشتباكات.