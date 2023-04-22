الشركة العامة للكهرباء تعلن وصول شحنة معدات وقطع غيار قادمة من أمريكا.

طرابلس 21 أبريل 2023م (وال) ـ أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة وصول شحنة محملة بمعدات وقطع غيار موردة من شركة (GE) الأمريكية خاصة بمحطة كهرباء الخمس.

وأضحت الشركة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن الشحنة وصلت إلى مطار معيتيقة على متن طائرة قادمة من أمريكا وقد تم نقلها مباشرة إلى المحطة بعد أن تم استلامها وفحصها من قبل العاملين بدائرة الفحص والاستلام بمخازن الشركة الرئيسية.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود رفع كفاءة الإنتاج وتحسين أداء الشبكة الكهربائية من خلال استكمال أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لوحدات الإنتاج الجاري تنفيذها حالياً في بعض المناطق دعماً للشبكة الكهربائية ورفع كفاءة أدائها الإنتاجي.