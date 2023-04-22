تركيب جهاز أشعة حديث بغرفة العمليات الرئيسية بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت .

سرت21 أبريل 2023 م(وال) – قامت ادارة مستشفى بن سينا التعليمي بسرت بتركيب جهاز أشعة حديث بغرفة العمليات الرئيسية من نوع ( C.ARM ) مخصص للمرضى الذين تجري لهم عمليات جراحية فى العظام وكافة التخصصات الطبية

وقال مساعد مدير عام المستشفى في تصريح لمراسل وكالة الانباء الليبية أن الجهاز المقدم من وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب كدعم لمستشفى بن سينا التعليميتم قد تم تركيبه بغرفة العمليات جهاز حديث ومتطور فى تخصص الاشعة بأنواعها ، وخاصة بالتصوير باشعة ( X Ray ) لمرضى العظام ونعض الأمراض .