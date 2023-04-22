هزة أرضية بقوة ( 5.5 ) درجة في منطقة بالبحر المتوسط جنوب شرق مالطا .

فاليتا 22 ابريل 2023 (وال)- وقعت هزة أرضية، صباح اليوم السبت، بقوة 5.5 درجة في منطقة بالبحر المتوسط جنوب شرق مالطا، وفق المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وقال المركز على موقعه الإلكتروني إن الهزة التي سجلت في الساعة 12:19 صباحا، وقعت على بعد 125 كيلومترا جنوب شرق العاصمة المالطية فاليتا، ونحو 230 كيلومترا شمال شرق العاصمة طرابلس.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي رصدت الهزة، إلى أنها وقعت على عمق 11.8 كيلومترا.

ووفق لوسائل اعلام مالطية فقد شعر بها الناس في عدة أجزاء من مالطا .

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