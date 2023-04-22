اقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالعاصمة طرابلس والعديد من المدن والقرى .

طرابلس 22 ابريل 2023 (وال)- اقيمت بالمساجد والساحات العامة بالعاصمة طرابلس والعديد من المدن والمناطق في ليبيا اليوم السبت صلاة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى جميع المسلمين في العالم بالخير والبركة .

ودعا خطيب صلاة العيد التي اقيمت بميدان الشهداء بطرابلس الله تعالى ان يحفظ ليبيا وأهلها وأن يعم ربوعها الامن والامان والحث على التسامح والمحبة ونبذ الخلافات كافة والتكاثف والتآزر ودعم النسيج الاجتماعي.

وهنأ الخطباء المواطنين بحلول عيد الفطر المبارك و أن يتقبل الله صيامهم وقيامهم ويجمع كلمتهم على الحق .

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