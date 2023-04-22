المركز الوطني للأرصاد الجوية في النشرة البحرية يحذر من هبوب رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة على الساحل الممتد من درنة إلى بنغازي .

طرابلس 22 ابريل 2023 (وال)- حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في النشرة البحرية من هبوب رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من درنة إلى بنغازي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

** الساحل من رأس أجدير إلى سرت .

• الرؤية جيدة.

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحياناً.

• الرياح شمالية شرقية وتكون بحرية نهار اليوم على ساحل سرت تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.25 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.

** الساحل من الخليج إلى طبرق .

• الرؤية جيدة إلى متوسطة نهار اليوم على الخليج وبنغازي بسبب إثارة الأتربة.

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

• الريح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الخليج وبنغازي، بينما تكون شمالية شرقية إلى شرقية على باقي الساحل تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى بنغازي.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.

وال..