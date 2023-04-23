مديرية أمن الهلال النفطي تدعو مالكي الإبل لعدم تركها في الطريق العام.

طرابلس 22 أبريل 2023م(وال) ـ دعت مديرية أمن الهلال النفطي مالكي الإبل إلى عدم تركها على الطريق العام وتحديدا طريق “أم الغرانيق، العقيلة، بشر، راس لانوف “

أبدت المديرية استعدادها التام للتعاون مع جميع الجهات المخولة وفق القانون للقضاء على ظاهرة “الإبل السائبة” وحماية أرواح المواطنين من خطر الحوادث التي تسببها، مشيرة إلى أن العناصر الأمنية التابعة لها قاموا بإبعاد الحيوانات عن الطريق العام حتى لا تتسبب في حوادث سير.

وقال مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العقيد صالح يونس إن الجهات المخولة وفق القانون بتحصيل المخالفات هي الشرطة الزراعية وجهاز الحرس البلدي حسب نص القانون رقم15لسنة1989 بشأن حماية الأشجار والحيوانات.

وبين أن القانون ينص على أنه “يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من خالف أحكام المادة الثالثة أو قام بترك الحيوانات قرب الطريق العامة بمسافة تقل عن مائة متر”.