الشرطة النيجيرية : مسلحون يقتلون ( 5 ) من أفراد الشرطة في جنوب شرق البلاد .

مايدوجوري في 23 أبريل 2023م ( وال )- اعلنت الشرطة النيجيرية مقتل ( 5 ) من أفراد الشرطة النيجيرية ومدنيين اثنين خلال هجوم في ولاية إيمو جنوب شرق البلاد امس الجمعة ، وذلك في آخر حادث تشهده الولاية التي تعاني من عنف العصابات والجماعات الانفصالية .

وأكد المتحدث باسم شرطة ” إيمو هنري أوكوي ” مقتل أفراد الشرطة والمدنيين لكنه لم يضف مزيدا من التفاصيل .

واشارت مصادر اعلامية إلى أن الجماعات المسلحة تشن هجمات على مراكز الشرطة والمكاتب الحكومية والمراكز الانتخابية في الولايات الواقعة في الجنوب الشرقي للبلاد، والتي غالبا ما تلقي الحكومة باللوم فيها على جماعة سكان بيافرا الأصليين. وتنفي الجماعة الانفصالية المحظورة هذه التهم.

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