الرئيس الامريكي يؤكد إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من السودان .

واشنطن 23 ابريل 2023 م ( وال )- أكد الرئيس الأمريكي ” جو بايدن ” إجلاء جميع الدبلوماسيين الأمريكيين وعائلاتهم العاملين في السفارة الأمريكية في العاصمة السودانية، يوم أمس السبت من الخرطوم ، وفقًا لموقع البيت الأبيض الإلكتروني.

ونقلت مصادر اعلامية عن الموقع أن الجيش الأمريكي نفذ عملية لإخراج موظفي الحكومة الأمريكية من الخرطوم ، ونقلهم إلى بر الأمان .

وأعلنت القوات المسلحة السودانية ، امس أن عملية إجلاء البعثات الدبلوماسية من السودان ستبدأ خلال الساعات المقبلة ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين ستقوم بإجلاء دبلوماسييها ومواطنيها على متن طائرات نقل عسكرية تابعة لقواتهم المسلحة من الخرطوم.

كما أعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع .

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