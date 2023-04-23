ليبيا نيوز

المركز الوطني للارصاد : حالة الطقس لهذا اليوم معتدلة نسبيا على اغلب مناطق ليبيا .

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 23 ابريل 2023م ( وال )- افاد المركز الوطني للارصاد أن حالة الطقس لهذا اليوم الاحد معتدلة نسبيا على اغلب مناطق ليبيا  .

    واوضح في نشرته اليوم أن حالة  السماء من راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة تكون صافية إلى قليلة السحب والرياح  شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى ، تتراوح على اغلب المناطق مابين (20-26)مْ ، وتسجل زيادة تدريجية طفيفة بدايةً من يوم الغد.

    وبالنسبة لحالة السماء على الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد ، تكون صافية إلى قليلة السحب ، والرياج شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 30)مْ، ولاتتجاوز ( 22 ) مْ على درنة وأقصى الساحل الشرقي ، وتسجل تراجع طفيف يوم الغد.

    فيما تكون حالة السماء صافية الى قليلة السحب في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة إ السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 35)مْ.

     الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:- حالة السماء: قليلة السحب ، والرياح:شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-37)مْ ، وتسجل تراجع يوم الثلاثاء على الواحات.

     وسيكون غروب الشمس بمدين طرابلس هذا اليوم الساعة (19:42) وشروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:26)بالمدينة  .

     …( وال )…

   

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وكالة الأنباء الليبية

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