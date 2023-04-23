فرنسا وهولندا تنفذ عملية اجلاء لمواطنيهما وطاقمهما الدبلوماسي من السودان .

باريس 23 ابريل 2023م ( وال )- بدات فرنسا “عملية إجلاء سريع” لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان حيث دخلت المعارك العنيفة أسبوعها الثاني .
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن العملية ستشمل أيضا مواطنين أوروبيين وآخرين من “دول شريكة حليفة”، دون أن تقدّم تفاصيل إضافية .
ونقلت مصادر اعلامية عن مصدر دبلوماسي أن نحو ( 250 ) مواطنا فرنسيا يقيمون في السودان ، مشيرا إلى أن كلّاً من قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع “قدّمت ضمانات أمنية” تسمح بإجراء هذه العملية.
كما اعلن وزير الخارجية الهولندي عن انضمام بلاده “إلى الجهود الدولية لإجلاء الرعايا من السودان” .
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن اعلن في وقت سابق اليوم أن القوات الأمريكية قامت بإجلاء موظفي سفارة الولايات المتحدة لدى الخرطوم، حيث دخلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني.
وأعلنت دول أجنبية عدة أنها تستعد لإجلاء محتمل لآلاف من رعاياها، على الرغم من استمرار إغلاق المطار الرئيسي في السودان.
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