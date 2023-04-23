فرنسا وهولندا تنفذ عملية اجلاء لمواطنيهما وطاقمهما الدبلوماسي من السودان .

باريس 23 ابريل 2023م ( وال )- بدات فرنسا “عملية إجلاء سريع” لمواطنيها ‏ولطاقمها ‏الدبلوماسي من السودان حيث دخلت المعارك العنيفة ‏أسبوعها ‏الثاني .

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن العملية ستشمل ‏أيضا ‏مواطنين أوروبيين وآخرين من “دول شريكة حليفة”، ‏دون أن ‏تقدّم تفاصيل إضافية . ‏

ونقلت مصادر اعلامية عن مصدر دبلوماسي أن نحو ( 250 ) مواطنا فرنسيا ‏يقيمون ‏في السودان ، مشيرا إلى أن كلّاً من قوات الجيش ‏السوداني ‏وقوات الدعم السريع “قدّمت ضمانات أمنية” تسمح ‏بإجراء ‏هذه العملية.‏

كما اعلن وزير الخارجية الهولندي عن ‏انضمام بلاده “إلى الجهود الدولية لإجلاء الرعايا من ‏السودان” .

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن اعلن في وقت سابق اليوم أن القوات ‏الأمريكية ‏قامت بإجلاء موظفي سفارة الولايات المتحدة لدى ‏الخرطوم، ‏حيث دخلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات ‏الدعم ‏السريع أسبوعها الثاني‎.‎

وأعلنت دول أجنبية عدة أنها تستعد لإجلاء محتمل لآلاف ‏من ‏رعاياها، على الرغم من استمرار إغلاق المطار الرئيسي ‏في ‏السودان‎.‎

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