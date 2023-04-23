استطلاع للرأي : تراجع شعبية الرئيس الفرنسي بسبب تعديلات قانون التقاعد .

باريس 23 ابريل 2023م ( وال )- أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أن أكثر من ( 70 ) في المئة من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس ” ماكرون ” الذي تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها، في تراجع يعود بشكل رئيسي إلى إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد دراسات الرأي والتسويق “إيفوب” لحساب صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”، أبدى نحو ( 26 ) في المئة فقط من المشاركين رضاهم عن أداء الرئيس، بتراجع نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل في مارس .

وأوضح أن هذه النسبة تقترب من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23في المئة )، والذي سجّل في ديسمبر 2018 في ذروة أزمة “السترات الصفراء”.

واشارت نتائج الاستطلاع إلى أن نسبة التأييد المسجلة في الاستطلاع الحالي هي أدنى بـ ( 15 ) نقطة مقارنة بشعبية ” ماكرون ” لدى إعادة انتخابه لولاية ثانية في أبريل 2022.

ومن أصل 72 في المئة من المستطلعين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن الرئيس ، قال 47 في المئة إنهم “غير راضين بشكل كبير”، بزيادة 7 في المئة عن استطلاع الشهر الماضي.

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