ليبيا نيوز

الهلال الأحمر يعلن عن انتشال ( 17 ) جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة شواطئ مدينة صبراتة .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

صبراتة 23 ابريل 2023 م (وال) – أعلنت جمعية الهلال الأحمر – فرع صبراتة – انتشال ( 17 ) جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة شواطئ مدينة صبراتة .

وأوضح فرع الهلال الأحمر – صبراته – أن عملية انتشال الجثث الـ (17 ) تمت أمس السبت بحضور النيابة العامة ومركز شرطة المدينة

وتقدم الفرع بالشكر والتقدير لجنود العمل الإنساني و للنيابة العامة و مركز شرطة صبراتة  والسلطات المحلية على جهودهم في انتشال الجثث رغم الظروف الجوية الصعبة وصعوبة أماكن تواجد الجثث ، وعلى توفير بعض الاحتياجات اللازمة لتسهيل العمل ، ونقل الجثث للأماكن المخصصة لتكملة باقي الإجراءات

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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