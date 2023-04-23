القبض على متهم في جريمة قتل بمدينة الخمس .

طرابلس 23 أبريل 2023 ( وال ) – تمكنت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أمس السبت من القبض على متهم بقتل أحد أقاربه بمدينة الخمس .

وأوضحت الإدارة العامة أنه من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات عن المتهم في جريمة القتل التي وقعت خلال الأيام الماضية بمدينة والذي كان في حالة فرار تمكنت الدوريات الأمنية من القبض عليه وضبط السلاح الناري المستخدم في الجريمة وهو مسدس من نوع 9 ملي، حيث قام بتخبئته في منزله ، مشيرة إلى أنه تم اتخاد كافة الاجراءات القانونية ، وإحالة المتهم للجهات ذات الأختصاص .

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