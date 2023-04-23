ليبيا نيوز

بسبب ألعاب الأطفال المحظورة : إصابة (41 ) طفل في اجدابيا .

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

اجدابيا 23 ابريل 2023 م (وال) – أرتفع عدد حالات الاصابة في صفوف الأطفال بمدينة أجدابيا خلال اليومين الماضيين والناجمة عن استخدام الألعاب النارية الخطرة والمحظور استيرادها إلى (41) إصابة متفاوتة . 

وحسب إدارة مستشفى الشهيد أمحمد المقريف المركزي التعليمي بأجدابيا فقد بلغ عدد الإصابات بعيادة العيون حتي الساعة الثامنة من مساءً الجمعة – اليوم الاول لعيد الفطر المبارك – (24) حالة بدرجات اصابة متفاوتة ، فيما بلغ عدد المصابين أمس السبت (17) حالة منها حالات نزيف في الحجرة الامامية للعين نتيجة اصابة بمسدس الطلق .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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