بسبب ألعاب الأطفال المحظورة : إصابة (41 ) طفل في اجدابيا .

اجدابيا 23 ابريل 2023 م (وال) – أرتفع عدد حالات الاصابة في صفوف الأطفال بمدينة أجدابيا خلال اليومين الماضيين والناجمة عن استخدام الألعاب النارية الخطرة والمحظور استيرادها إلى (41) إصابة متفاوتة .

وحسب إدارة مستشفى الشهيد أمحمد المقريف المركزي التعليمي بأجدابيا فقد بلغ عدد الإصابات بعيادة العيون حتي الساعة الثامنة من مساءً الجمعة – اليوم الاول لعيد الفطر المبارك – (24) حالة بدرجات اصابة متفاوتة ، فيما بلغ عدد المصابين أمس السبت (17) حالة منها حالات نزيف في الحجرة الامامية للعين نتيجة اصابة بمسدس الطلق .