فنيو الشركة العامة للكهرباء يواصلون أعمال العمرة الجسيمة بمحطة (الرويس) .

الرويس 23 ابريل 2023 (وال) – يواصل فنيو الشركة العامة للكهرباء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية (الرويس) .

وتبدأ الاختبارات التشغيلية واستكمال التركيبات للوحدة الغازية الأولى بالمحطة وفق الشركة العامة للكهرباء خلال الأيام القريبة القادمة .

وأوضحت الشركة ان أعمال العمرة الجسيمة التي يجري تنفيذها هذه الأيام اشتملت على تثبيت عمود التوربينة وغرفتي الاحتراق في مكانهما.

وذكرت الشركة بأن أعمال العمرة الجسيمة يجري تنفيذها من قبل شركة ” سيمنس ” للطاقة الألمانية ضمن عقد الصيانة طويل الأجل لوحدات التوليد بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وال ..