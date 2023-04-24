وصول طائرة تابعة لشركة أويا للطيران إلى مطار طبرق الدولي وعلى متنها 150 معتمرًا ليبيًا .

طبرق 23 ابريل 2023م ( وال ) – حطت بمطار طبرق الدولي مساء اليوم الاحد طائرة تابعة لشركة أويا للطيران وعلى متنها 150 معتمرًا ليبيًا قادمة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة .

وكانت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت صورًا لمعتمرين ليبيين يفترشون الأرض بمطار جدة في المملكة العربية السعودية، منتظرين رحلة العودة إلى ليبيا.

وبحسب ما جرى تداوله من قبل مدونين، فإن عودة هؤلاء المعتمرين كانت مقررة على إحدى رحلات شركة الخطوط الجوية الأفريقية، مشيرين إلى غياب المعلومات عن موعد الرحلة المقررة.

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