ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في السودان يرتفع إلى 420 قتيلاً و3700 مصابا.

جنيف 23 ابريل 2023م ( وال ) – أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الضحايا في السودان إلى 420 قتيلاً و3700 مصاب منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الحالي .

وقالت المنظمة في بيان لها إنها غير قادرة حالياً على إرسال المزيد من اللوازم الجراحية الأساسية ولوازم علاج الإصابات الشديدة إلى السودان، لأن المطارات لا تزال متوقفة عن العمل والطرق غير آمنة.

كما أوضحت أنه كان بالإمكان إنقاذ ربع الأرواح التي فُقدت في السودان حتى الآن لو كان بمقدور العاملين الصحيين الوصول إلى المدنيين المصابين.

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