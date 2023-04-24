ليبيا نيوز

الهلال الأحمر السوداني يناشد بضرورة تحييد المنشآت الطبية عن العمليات العسكرية.

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

الخرطوم 23 ابريل 2023م ( وال ) – أكد الهلال الأحمر السوداني ضرورة تحييد المنشآت الطبية عن العمليات العدائية، مشيراً إلى عدم وجود ممرات آمنة موثوقة لإيصال المساعدات الإنسانية. 

وأضاف الهلال الأحمر السوداني في بيان له بأن هناك معوقات نواجهها في الكثير من المناطق.

في سياق متصل، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “ تيدروس غيبرييسوس ” في تصريحات صحفية أنه يجب عدم استهداف المرافق الصحية والعاملين والمرضى في السودان في أعمال العنف المستمرة .

وأضاف بأن المنظمة وثقت عدة هجمات مميتة استهدفت المؤسسات الصحية، مشدداً على ضرورة وقف ذلك.

وقال ” غيبرييسوس ” إنه لا ينبغي أن يكون مقدمو الرعاية ومن يحتاجون لها هدفا للهجمات في السودان.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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