ليبيا نيوز

المدير العام للمركز الوطني للامتحانات يتابع أعمال اللجان المكلفة بالامتحانات.

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس: 24 أبريل 2023 – تفقد المدير العام للمركز الوطني للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ” السيد أحمد ” آخر أعمال اللجان المكلفة بتسجيل بيانات التلاميذ والطلبة المتعثرين غير المدرجين بمنظومة الامتحانات.

  و يواصل المركز عمليات تسجيل بيانات التلاميذ والطلبة المتعثرين لإتمام إجراءاتهم قبل موعد الامتحانات النهائية للشهادات العامة وسنوات النقل للعام الدراسي( 2022 – 2023 ) بمختلف مراقبات التربية والتعليم في انحاء البلاد .

واستمع المدير العام إلى ملاحظات اللجان المكلفة حول بعض الملفات الواردة من مكاتب الامتحانات بالمناطق والتي تمثلت في وجود بعض النواقص ووضع الحلول لها.

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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