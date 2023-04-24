المدير العام للمركز الوطني للامتحانات يتابع أعمال اللجان المكلفة بالامتحانات.

طرابلس: 24 أبريل 2023 – تفقد المدير العام للمركز الوطني للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ” السيد أحمد ” آخر أعمال اللجان المكلفة بتسجيل بيانات التلاميذ والطلبة المتعثرين غير المدرجين بمنظومة الامتحانات.

و يواصل المركز عمليات تسجيل بيانات التلاميذ والطلبة المتعثرين لإتمام إجراءاتهم قبل موعد الامتحانات النهائية للشهادات العامة وسنوات النقل للعام الدراسي( 2022 – 2023 ) بمختلف مراقبات التربية والتعليم في انحاء البلاد .

واستمع المدير العام إلى ملاحظات اللجان المكلفة حول بعض الملفات الواردة من مكاتب الامتحانات بالمناطق والتي تمثلت في وجود بعض النواقص ووضع الحلول لها.

وال..