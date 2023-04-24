مصر : إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان

القاهرة 24 أبريل 2023 (وال)- أعلنت الخارجية المصرية إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن عملية الإجلاء تأتي في إطار جهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان.

وأكد استمرار السفارة المصرية في الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، التنسيق مع المواطنين المصريين في السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعًا. (وال)

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