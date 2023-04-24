انخفاض أسعار النفط وسط ضبابية حول مستقبل الاقتصاد العالمي.

سنغافورة 24 أبريل 2023 (وال) – انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بسبب حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الذهب الأسود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.30في المائة إلى 80.60 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.35في المائة إلى 76.82 دولار للبرميل.

وأنهت عقود الخام الأمريكي الأسبوع الماضي التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.70 في المائة عند 77.87 دولار للبرميل، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنحو 6 في المائة.

فيما أغلقت عقود “برنت” على زيادة بنسبة 0.70 في المائة أيضا عند 81.66 دولار للبرميل، وسجلت العقود خسائر أسبوعية بنحو 5.8 في المائة.

واليوم تراجعت أسعار النفط حيث طغت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب على الوقود على احتمالات تراجع الإمدادات بعد تخفيض دول في “أوبك+” للإنتاج.

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