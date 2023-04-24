انخفاض أسعار النفط وسط ضبابية حول مستقبل الاقتصاد العالمي

سنغافورة 24 أبريل 2023 (وال)- انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الإثنين، بسبب حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الذهب الأسود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.30 في المائة إلى 80.60 دولارًا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.35 في المائة إلى 76.82 دولارًا للبرميل.

وأنهت عقود الخام الأمريكي الأسبوع الماضي التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.70 في المائة عند 77.87 دولارًا للبرميل، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنحو 6 في المائة.

فيما أغلقت عقود “برنت” على زيادة بنسبة 0.70 في المائة أيضًا عند 81.66 دولارًا للبرميل، وسجلت العقود خسائر أسبوعية بنحو 5.8 في المائة.

واليوم تراجعت أسعار النفط؛ حيث طغت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب على الوقود على احتمالات تراجع الإمدادات بعد تخفيض دول في “أوبك+” للإنتاج. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال