نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين .

طرابلس 24 أبريل 2023 ( وال ) – توقع المركز الوطني للأرصاد للساحل من رأس أجدير إلى سرت بأن السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر على ساحل مصراتة وسرت الريح براني إلى شلوق بينما يكون متغير الاتجاه على الساحل الممتد من زواره إلى طرابلس وعلى ساحل سرت تتراوح سرعته مـا بين (05-10) عقدة ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر البحر خفيف الموج درجة حرارة سطح البحر (17) مْ الرؤية جيدة إلى متوسطة هذه الليلة لأحتمال ظهور ضباب خفيف على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.وفي الساحل من الخليج إلى طبرق السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا الريح شرش على ساحل الخليج بينما يكون براني إلى متغير الاتجاه على باقي الساحل تتراوح سرعته ما بين (05-20) عقدة ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر البحر خفيف الموج إلى هادئ درجة حرارة سطح البحر (17) مْ الرؤية جيدة إلى متوسطة وذلك لظهور ضباب خفيف هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل الجبل الأخضر.

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