استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني في مخيم عقبة جبر بأريحا

أريحا 24 أبريل 2023 (وال)- استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرين فجر الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، أن الشؤون المدنية أبلغته باستشهاد الشاب سليمان عايش من المخيم، متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي، وتم احتجاز جثمانه من قبل جيش الاحتلال، فيما أصيب 3 آخرين واعتقل أحدهم خلال اقتحام المخيم، وهو ما أكده أيضًا مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني.

في سياق ذاته، أصيب المواطن سليمان خلف عواجنة من مدينة أريحا، بجروح ورضوض جراء دعسه من قبل آلية عسكرية إسرائيلية في شارع الهلال من المدينة، نقل على إثرها إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمتوسطة. (وال)

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