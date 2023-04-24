ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في السودان إلى 264 قتيلا.

الخرطوم 24 أبريل 2023 (وال) – أعلنت نقابة أطباء السودان اليوم الإثنين ارتفاع عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 264 قتيلا، إلى جانب 1543 جريحا.

وقالت النقابة في بيان نشرته على صفحتها في الفيسبوك ” إن الاشتباكات مازالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، ما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا الذين يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم”.

وأوضحت أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في العدد المعلن عنه .. مشيرة إلى عدم تمكنها من الوصول إلى المستشفيات نظرا لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

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