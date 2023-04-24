بالتنسيق مع السعودية :السفارة الليبية في الخرطوم: إجلاء (105) مواطنا ليبيا عبر ميناء بورتسودان إلى جدة .

طرابلس 24 أبريل 2023 م (وال) – أعلنت السفارة الليبية في الخرطوم اليوم الإثنين عن إجلاء (105) مواطن ليبي من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة الليبيين، َوموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان وذلك عبر باخرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم الاثنين أن عملية الإجلاء جرت بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان، وسيتم ترحيلهم جواً إلى أرض الوطن عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب، مشيرة الى أن ذلك يأتي في إطار متابعة وزارة الخارجية للجهود المضنية والمتواصلة، لإجلاء الرعايا الليبيين المتواجدين في السودان الشقيق.

وحسب البيان فقد ثمنت حكومة الوحدة الوطنية دور وجهود المملكة العربية السعودية – عضو الرباعية الدولية المعنية بالسودان – في دعمها لعمليات الإجلاء وتسهيلها عودة الجالية الليبية إلى أرض الوطن عبر أراضيها، بالإضافة إلى تنسيق إجلاء رعايا عرب وأجانب من الخرطوم إلى بلدانهم مروراً بالمملكة السعودية.

وأثنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ” على جهود البعثة الدبلوماسية الليبية في السودان التي حافظت على التواصل والتنسيق مع الجالية الليبية المتواجدة بالسودان منذ بدء الاشتباكات بالعاصمة الخرطوم.

وكانت السفارة الليبية لدى السودان، قد أعلنت الاحد انها نجحت في إجلاء أغلب العالقين من أفراد الجالية الليبية الموجودين بالخرطوم وعددهم ( 83 ) من موظفي البعثة واسرهم والطلبة وموظفي شركة الخطوط الافريقية ومصرف الساحل والصحراء إلى مدينة بورتسودان الآمنة في انتظار سفرهم إلى ليبيا في وقت قريب ، مشيرة انه لم يتبقى سوى عدد قليل جدًا في مناطق متفرقة من الخرطوم، وتعمل على الاستعداد لإجلائهم فور إطلاق هدنة جديدة.

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