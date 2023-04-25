مديرية أمن الهلال النفطي تدعو مالكي الإبل بعدم تركها على الطريق العام .

بن جواد 24 أبريل 2023 (وال)- وجهت مديرية أمن الهلال النفطي دعوة لمالكي الإبل بعدم تركها على الطريق العام وتحديدًا طريق “أم الغرانيق، العقيلة، بشر، رأس لانوف “.

وأبدت المديرية استعدادها التام للتعاون مع جميع الجهات المخولة وفق القانون، للقضاء على ظاهرة “الإبل السائبة” وحماية أرواح المواطنين من خطر الحوادث التي تسببها، مشيرة إلى أن العناصر الأمنية التابعة لها قاموا بإبعاد الحيوانات عن الطريق العام حتى لا تتسبب في حوادث سير.

وقال مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العقيد ” صالح يونس ” إن الجهات المخولة وفق القانون بتحصيل المخالفات هي الشرطة الزراعية وجهاز الحرس البلدي بحسب نص القانون رقم 15 لسنة1989 م بشأن حماية الأشجار والحيوانات.

وأوضح أن القانون ينص على أنه “يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من خالف أحكام المادة الثالثة أو قام بترك الحيوانات قرب الطريق العامة بمسافة تقل عن مائة متر”.

(وال)