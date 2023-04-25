بمناسبة أسبوع التحصين العالمي المركز الوطني لمكافحة الأمراض يدعو المواطنين الى استكمال جميع الجرعات ضد كورونا .

طرابلس 25 ابريل 2023 (وال)- جدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض التأكيد على أهمية التحصين ضد الامراض وتعزيز الوعي بضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كوسيلة للحماية من الفيروس والمساهمة في تحقيق المناعة المجتمعية.

ودعا المركز في بيان نشره عبر موقعه بمناسبة أسبوع التحصين العالمي المواطنين والمقيمين الى التحلى بالوعي والمسؤولية لحماية أنفسهم ومجتمعهم للحد من انتشار الفيروس بتلقي اللقاح واستكمال جميع الجرعات .

ويأتي أسبوع التحصين العالمي خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل في كل عام، بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات التحصين ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في جميع أنحاء العالم.

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