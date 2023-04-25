وزير الخارجية الأمريكي يعلن وقفاً لإطلاق النار في السودان لمدة 72 ساعة.

واشنطن 25 أبريل 2023 م ( وال ) – أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن موافقة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد يبدأ منتصف ليل الإثنين، ويستمر لمدة 72 ساعة.

وقال الجيش السوداني إن الولايات المتحدة والسعودية توسطتا في الهدنة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن الاتفاق أولا، وقال إنه جاء بعد يومين من المفاوضات المكثفة.

وقال بلينكن في بيان “خلال هذه الفترة، تحث الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل”.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستنسق مع الشركاء الإقليميين والدوليين والمدنيين السودانيين المعنيين لتشكيل لجنة تشرف على جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ووضع الترتيبات الإنسانية.

وأكدت قوات الدعم السريع في الخرطوم موافقتها على وقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف الليل لتسهيل الجهود الإنسانية.

وقال الجيش السوداني بصفحته على فيسبوك إنه أيضا وافق على اتفاق الهدنة.

ورحب بأنباء الهدنة ائتلاف من منظمات المجتمع المدني السودانية كان قد شارك في مفاوضات انتقال البلاد إلى الديمقراطية.

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