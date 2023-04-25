الدبيبة: نتابع عملية إجلاء الليبيين من السودان

طرابلس 25 أبريل 2023 (وال) – قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته تتابع عملية إجلاء الرعايا الليبيين من السودان، مقدما الشكر إلى موظفي وزارة الخارجية وسفارة ليبيا بالخرطوم على استجابتهم العاجلة، وحرصهم على سلامة أبناء الجالية.

وأعرب” الدبيبة ” في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الثلاثاء، عن تقديره لدور السعودية، عضو الرباعية المعنية بالأزمة السودانية، في تسهيل إجلاء الليبيين ورعايا دول أخرى. (وال _ طرابلس)

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