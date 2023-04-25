هيئة السلامة الوطنيةتعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع بمزرعة بمدينة جالو>

طرابلس 25 ابريل 2023 م ( وال ) – أعلنت هيئة السلامة الوطنية مساء الاثنين السيطرة على الحريق الذي اندلع في مزرعة بمنطقه راشدة بمدينة جالو بالتعاون مع مديرية الأمن وفرق الإطفاء بالحقول النفطية القريبة من المنطقة.

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك” إن فرقها استجابت على الفور للبلاغ، وأسهمت الجهود المشتركة في السيطرة على الحريق وإخماده و تأمين المكان .

من جهته أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” فرحات بن قدارة ” بجهود رجال الإطفاء والدفاع المدني الذين أسهموا في إخماد الحريق .

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