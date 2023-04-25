وزارة الاقتصاد تطلب من الجهات الضبطية تنفيذ قرار حظر استيراد لعب الاطفال لتي تحتوي على مقذوفات.

طرابلس 25 أبريل 2023 م (وال)-

طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من كافة الجهات الرقابية والضبطية ضرورة متابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 541 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2022 م ، بشأن حظر استيراد لعب الاطفال بشكل مسدسات أو بنادق التي يستخدم معها مقذوفات من أجسام صلبة مثل الخرز والسهام.

و حسب وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على فيسبوك فأن هذه الالعاب تضاف الى قائمة السلع المحظور استيرادها وفقاً لأحكام المادة ( 3 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م.

وكان مستشفى العيون بطرابلس قد أعلن أمس أنه استقبل ما لايقل عن (400) حالة إصابة في العين بين الأطفال خلال أيام عيد الفطر بسبب استعمال ما يعرف بـ “مسدسات الخرز.

وأضاف المستشفى عبر صفحته على “فيسبوك” أن عدد الحالات المصابة التي يتطلب وضعها الصحي الايواء بالمستشفى بلغت نحو 45 حالة، مشيرا إلى انه سبق وأن حذّر من استعمال مثل هذا النوع من الألعاب لما تسببه من أضرار.

كما أعلن مستشفى الشهيد أمحمد المقريف المركزي التعليمي بأجدابيا إصابة (41) طفلا خلال اليومين الماضيين باصابات متفاوتة ناجمة عن استخدام الألعاب النارية الخطرة والمحظور استيرادها.