ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في السودان من المدنيين

الخرطوم 25 أبريل 2023 (وال)- أعلنت نقابة الأطباء بالسودان اليوم الثلاثاء، أن ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع ارتفعت إلى 291 قتيلا بين المدنيين و1699 حالة إصابة.

وقالت النقابة – في بيان أوردته عبر صفحتها على فيسبوك – إن الاشتباكات لا زالت جارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم الأخرى.

وأشارت إلى أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، مشيرة إلى عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد. (وال)

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