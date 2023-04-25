روسيا تستضيف اجتماعا لوزراء دفاع تركيا وإيران وسوريا.

موسكو 25 أبريل 2023 م (وال)-أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أجرى مباحثات في موسكو مع وزراء دفاع تركيا وإيران وسوريا .

وقالت الوزارة إن شويغو التقى نظراءه التركي خلوصي أكار، والإيراني محمد رضا أشتياني والسوري علي محمود عباس وبحث معهم العلاقات الثنائية وقضايا متعلقة بضمان الأمن العالمي والإقليمي.

وأضافت الوزارة أن شويغو بحث مع نظرائه الثلاثة قضايا تعزيز الأمن في سوريا، ومكافحة الإرهاب،ومناقشة الخطوات العملية لتعزيز الأمن في سوريا، وتطبيع العلاقات السورية التركية.

وفي وقت سابق ، قالت وزارة الدفاع التركية إن موسكو استضافت اجتماعًا رباعيًا لوزراء دفاع ورؤساء استخبارات كل من تركيا وروسيا وإيران وسوريا.

وشددت المجتمعون حسب وكالة أنباء الأناضول التركية على احترام وحدة الأراضي السورية، وعلى أهمية استمرار الاجتماعات الرباعية من أجل توفير الاستقرار في سوريا والمنطقة .